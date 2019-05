Social Pro League: sono iniziati i quarti di finale! Ancora in gara l’Arzachena

Hanno preso il via i quarti di finale, da cui usciranno le quattro semifinaliste sempre più agguerrite per aggiudicarsi il titolo della Social Pro League! Le squadre ancora in gioco sono: Pro Patria, Monza, Gozzano, Casertana, Paganese, Catania, Arzachena ed Entella. Per votare la propria squadra ed avvicinarsi ancora di più al titolo c’è tempo fino all’8 maggio!

Questo l'indirizzo per giocare: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ fase a gironi e la fase a tabellone, con scontri ad eliminazione diretta. I tifosi valuteranno aspetti diversi delle fan page: dai contenuti informativi all'interazione, dai contenuti multimediali (video, foto) alle iniziative intraprese per coinvolgere i fans fino a rispondere a dei quiz per testare la loro passione e conoscenza. Il regolamento completo del gioco è davvero semplice. Il campionato è composto da due fasi: lae la, con scontri ad eliminazione diretta. I tifosi valuteranno aspetti diversi delle fan page: dai contenuti informativi all'interazione, dai contenuti multimediali (video, foto) alle iniziative intraprese per coinvolgere i fans fino a rispondere a dei quiz per testare la loro passione e conoscenza.