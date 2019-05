Siniscola. Scontro frontale sulla statale 125, muore un pensionato

Al volante della sua Land Rover, il pensionato si è scontrato frontalmente con una Clio condotta da una trentenne. Sul posto, a prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i medici del 118.

I due sono stati trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove Zurru è deceduto alcune ore dopo il ricovero per le gravi ferite riportate. La conduttrice della Clio, invece, non è in pericolo di vita.

Per ricostruire la dinamica dello scontro, sul posto è intervenuta la Polizia stradale che sta indagando per ricostruire le fasi dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.