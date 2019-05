Scuderia di Porto Cerco Racing e Grimaldi, insieme per promuovere il turismo

La Scuderia Porto Cervo Racing e la Grimaldi Lines insieme per la promozione dello sport e del turismo in Sardegna.

Una partnership proficua e duratura, che promuove gli eventi sportivi e il turismo in Sardegna. E’

quella siglata anche nel 2019 tra la Scuderia Porto Cervo Racing e la Grimaldi Lines. La

Compagnia di Navigazione dedicherà una promozione sulla traversata marittima a tutti gli

equipaggi della Scuderia Porto Cervo Racing, con particolare attenzione per chi parteciperà all’8ª

edizione del Rally Terra Sarda, organizzata dal Team, in programma in Gallura il 5 e 6 ottobre.

La gara, che ha sempre avuto un’ottima risposta da parte degli appassionati e degli equipaggi

provenienti da oltre Tirreno, sarà sicuramente una spinta vantaggiosa per la promozione del

binomio sport-turismo in un periodo di cosiddetta ‘bassa stagione’.

Il Rally Terra Sarda, valido come prova di Coppa Rally Aci Sport di Zona (la finale si terrà a

Como), è inserito nel programma degli eventi organizzati dalla Scuderia Porto Cervo Racing per i

festeggiamenti dei primi vent’anni di attività del Team.

La Compagnia di Navigazione (www.grimaldi-lines.com) garantirà sconti e agevolazioni per tutto il

2019 sulle navi Grimaldi Lines che collegano la penisola alla Sardegna sulle linee marittime

Civitavecchia-Olbia, Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e viceversa.

Tra gli obiettivi della Porto Cervo Racing si conferma quello di seguire con particolare attenzione le

esigenze dei Soci e offrire il massimo supporto ai piloti, co-piloti e Scuderie che scelgono di

partecipare agli eventi organizzati dal Team.

“La Grimaldi Lines è un partner prestigioso con cui da subito abbiamo condiviso importanti

principi”, commenta Mauro Atzei, presidente della Porto Cervo Racing, “un grande sostegno per

tutto il mondo dei motori con una visione importante da parte della Compagnia con grande

attenzione alle realtà della Sardegna e di valorizzazione del territorio, che consente di ridurre le

distanze, far conoscere la nostra terra a chi, appassionato, partecipa alle nostre gare e,

contemporaneamente, consente ai nostri piloti di partecipare ad importanti gare nazionali e

internazionali. Grazie Grimaldi Lines, sempre attenta alle nostre esigenze, puntuale e precisa nelle

risposte e nei servizi”.

Per tutte le informazioni potete visitare il sito www.portocervoracing.com.