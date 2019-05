Il 2 giugno è previsto l’appuntamento pre-estivo con Student’s Got Talent Sardegna, che da quest’anno amplia il suo raggio d’azione a quattro selezioni provinciali, in vista di una grande evento finale al Comunale di Sassari.

Student’s Got Talent Sardegna arriva alla quarta edizione di Bulli da palcoscenico. L’evento nato come forte messaggio contro tutte le forme di bullismo, amplia i suoi orizzonti verso quattro appuntamenti nelle province storiche dell’isola.

Tutte le serate saranno delle vere e proprie selezioni che permetteranno di accedere ad una grande finale regionale, prevista al Teatro Comunale di Sassari per il 6 febbraio 2020.

Domenica 2 giugno, alle 20.30 in Piazza Santa Caterina a Sassari saranno presenti tutte le novità di quest’edizione, esposte nel corso di uno speciale appuntamento che accoglierà nel cuore del centro storico spettacoli e dibattiti.

La serata sarà presentata da Roberto Manca, ideatore e organizzatore dell’evento e direttore artistico dell’associazione culturale Music&Movie.

Ad esibirsi saranno i giovani artisti Lorenzo Aresti, Vera Pischedda, Anna Puggioni, Roberta Loriga, Francesca Piga, Maddalena Boy, Chiara e Marta Daga, Manuel e Cristian Pagliaro, Morgana Siddi, Lorenzo e Francesca Puggioni, Beatrice Faggi e Francesco Mulargia.

Son previsti anche numerosi interventi fondamentali per comprendere l’esperienza negativa del bullismo. Ad approfondire il bullismo nelle scuole sarà Maria Tina Maresu, docente del Liceo Castelvì e presidente della sezione Fidapa Sassari; poi Pina Ballore, assessora alle Politiche sociali del Comune di Sassari illustrerà il progetto GeneriamoParità, mentre la cantante Serena Carta Mantilla, racconterà le emozioni vissute in qualità di giurata nelle precedenti edizioni del talent.

La manifestazione godrà del supporto e della collaborazione di Endas Sardegna e di Birrajò Sassari.

“Ben vengano gioco, sfide, divertimento, arte, spettacolo e cultura ma, in tutti le nostre iniziative non trascuriamo mai le tematiche sociali – afferma Roberto Manca – e all’emergenza bullismo rispondiamo traghettando l’energia dei giovani verso finalità positive e coinvolgenti, dove si respirano profondamente arte e passione”.

Le semifinali di Student’s Got Talent Sardegna sono aperte a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado che abbiano voglia di portare sul palco la propria arte.

In calendario sono già fissate le tappe di Cagliari, 13 ottobre, e di Sassari, prevista per il 20 ottobre, sono in corso di definizione, inoltre, le date per gli appuntamenti di Oristano e di Nuoro.

Per info e iscrizioni a contattare il numero 3401846468 o scrivere a muruma@hotmail.it.