Sassari- Maurilio Murru in difesa del benessere animale

Il Movimento 5 Stelle si impegna per impedire che gli animali nella città sarda diventino un problema e, nello specifico, per tutelare la loro salute e il loro benessere. Maurilio Murru si batte affinché, gli amici dell’uomo, vengano tutelati e affinché possano vivere in simbiosi con esso.

Murru sostiene, infatti, che la civiltà di un popolo e di una città si misuri, spesso, anche dal modo in cui ci si rapporta agli animali. Animali che sempre più spesso sono essi stessi parte integrante della comunità e che purtroppo, oggigiorno, vengono maltrattati o ignorati sino a diventare un problema per la comunità stessa.

Per questo motivo il candidato sindaco del gruppo M5S per risolvere questa grave situazione vuole istituire un pronto intervento SOS Animali h 24: uno strumento funzionale al prestare cura e attenzioni agli animali feriti.

Strumento che verrà affiancato dalla creazione della figura del Garante del Benessere degli Animali d’affezione. Questo per garantire che non si verifichino più atti d’abbandono animale da parte dell’uomo.

Per combattere il fenomeno del randagismo si creeranno delle oasi canine e feline e si organizzeranno, inoltre, corsi per la formazione di responsabili della colonia felina con il sostegno del Comune e della Asl.

Perché anche dal rispetto degli animali può nascere una nuova Sassari, città del benessere.