Sassari. Martedì 14 l’incontro con Confindustria sul tema “Industry 4.0 e Outsourcing”

Confindustria Centro Nord Sardegna, in collaborazione con Adecco e la sua società Mylia, ha organizzato per martedì prossimo 14 maggio a Sassari a Villa Mimosa, con inizio alle 14,30, un incontro sul tema “Industry 4.0 e Outsourcing – La sfida della digitalizzazione e dell’efficienza”.

La digitalizzazione ed efficienza sono le sfide che le piccole e medie imprese del settore manifatturiero si trovano ad affrontare quotidianamente. Se colte insieme, queste due opportunità possono dare nuova spinta competitiva in un mondo del lavoro in costante evoluzione, per il quale esistono diversi strumenti a disposizione. Diventa necessario affrontare un processo di innovazione e digital transformation aziendale e valutare l’esternalizzazione dei processi non core.

L’incontro si prefigge di mettere le aziende in condizione di avere un supporto nelle proprie strategie e condividere gli strumenti di Mylia per la mappatura del livello di maturità digitale dell’impresa e le soluzioni di Adecco Outsourcing per l’ottimizzazione dei processi organizzativi e di costing.

Programma dell’incontro

Ore 14,30 Registrazione partecipanti

Ore 15,00 Saluti:

Giuseppe Ruggiu, Presidente Confindustria Centro Nord Sardegna

Luca Bandini, Operation Developer OPS Lazio Toscana Umbria e isole Adecco Italia

Ore 15,30 Mappatura della Maturità Digitale

Pasquale Lovino, Business Scouting Manager – Mylia

Ore 16,30 Il servizio di Outsourcing

Barbara Sagristano, Sales Manager Professional Solutions – Adecco Italia

Ore 17,30 Dibattito