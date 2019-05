Sassari. La normativa F-Gas sul trattamento dei gas fluorurati arriva in Sardegna

La normativa F-Gas sul trattamento dei pericolosi gas fluorurati arriva in Sardegna e in particolare dovranno adeguarsi alla stessa 400 realtà nel sassarese e in Gallura.

Nello specifico sia le imprese che i professionisti installano, riparano, manuntengono e smantellano sistemi e impianti contenenti tali gas dovranno sottostare al Regolamento Comunitario sull’F-Gas e iscriversi al registro telematico “Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas”.

Saranno previste sanzioni per chi non dovesse adeguarsi alla norma. Il Dpr in questione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio scorso, attua il Regolamento Europeo del 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e abroga il Regolamento Europeo del 2006. Dunque in questo modo verrà contrastata la vendita illegale di F-Gas da parte di operatori non certificati e che svolgono attività irregolari e faranno luce sugli adempimenti a carico degli imprenditori che operano su apparecchiature di uso domestico e industriale contenenti i gas serra.

Per supportare lo sviluppo alla conoscenza della nuova normativa F-GAS e dei relativi adempimenti, mercoledì 8 maggio a Sassari, è stato organizzato un seminario gratuito alle ore 17.00 presso la Sala Convegni di Confartigianato Imprese Sassari con sede in via Alghero 30, a cura di Confartigianato Imprese Sardegna in collorazione con ICIM S.p.a., ente di certificazione nei settori di meccanica, termoidraulica, impiantistica, sicurezza, antieffrazione e leader nella certificazione delle figure professionali.

L’appuntamento sarà aperto del Responsabile delle Categorie dell’Associazione Artigiana, Franco Luigi Sanna cui seguirà l’intervento di Mauro Derudas, coordinatore tecnico di ICIM SpA, che avrà il compito di approfondire argomenti quali la certificazione F-Gas delle persone e delle Imprese, e le novità introdotte a seguito dell’entrata in vigore del Reg. 517/14, del DPR 146/2018 con particolare focus sulle attività relative alla Certificazione, sorveglianza e rinnovo per le persone fisiche e le imprese in ambito F-GAS.

L’evento gratuito e libero è destinato alle imprese dei settori meccanica, termoidraulica e impiantistica che si occupano di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio, commutatori elettrici ma anche di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; controlli delle perdite nelle apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse, circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici fissi. Per accedere bisogna esclusivamente confermare la propria adesione anticipata sul sito www.confartigianatosardegna.it.