E’ previsto per venerdi 24 Maggio 2019, alle ore 19.30 in piazza Santa Caterina a Sassari, l’incontro con i candidati e le candidate della lista civica E’vviva la citta.

La lista propone Marilena Budroni come sindaca, la quale coglie l’occasione per presentare ai cittadini il programma elettorale previsto per il governo di Sassari.