Sassari- La libreria Azuni promotrice di due eventi per far conoscere la scrittura di Giulio Concu e di Simone Tempia

La Libreria Azuni di Sassari ha organizzato due serate per presentare la scrittura di Giulio Concu e di Simone Tempia.

Alla libreria Azuni di Sassari, giovedì 23 maggio, alle ore 18.30, verrà presentato il libro dello scrittore nuorese Giulio Concu, Cadono dal cielo, edito da Il Maestrale.

Cadono dal Cielo racconta la vicenda, tutta sarda, della festa magica di San Giovanni del 23 e 24 giugno del 1974. In quelle giornate una serie di eventi sovrannaturali sconvolgono la comunità di un paesino dell’entroterra: le rondini cadono dal cielo, i fiori dal mandorlo, ma ancora i pesci, i pipistrelli, le falene, le lucciole e i ragni. Per la protagonista della storia, una dodicenne ironica e fuori dagli schemi che parla in prima persona, si tratta di segni che la porteranno inevitabilmente nella drammatica età adulta.

Lo scrittore Giulio Concu è nato a Nuoro nel 1968. Si laurea in Lingue e letterature straniere e lavora presso la casa editrice Imago per la quale cura diverse pubblicazione come Fuochi di Sant’Antonio e Carnevale di Sardegna, Sardegna Archeologica, I Giganti di Mont’e Prama, Murale. L’arte del muralismo in Sardegna, Resorzas, Il coltello artigianale in Sardegna. Tutti a carattere etnografico e storico-architettonico.

Cadono dal cielo è il suo romanzo d’esordio.

In occasione della serata sarà presente anche l’autore Alessandro Marongiu.

L’appuntamento è un’anteprima del festival Licanìas, che si svolgerà a Neoneli dal 6 al 9 giugno.

La serata di venerdì 24 maggio prevede, invece, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale di Muros, l’incontro con Simone Tempia per la presentazione di Un anno con Lloyd edito da Rizzoli/Lizard.

La presentazione si svolge nell’ambito della rassegna Leggi che ti passa – Incontri con l’autore ed è organizzata dal Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, beneficiario del contributo del Fondo MiBACT per la promozione della lettura, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Muros, la cooperativa Comes e la Libreria Azuni.



La serata prevede anche la presenza dell’autore, Emiliano Longobardi.

Dopo il grande successo di Vita con Lloy eIn viaggio con Lloyd, Simone Tempia ritorna con una nuova selezione dei dialoghi surreali, agrodolci e delicatamente profondi che lo hanno reso celebre. «Lloyd, che fine hai fatto?» «Mettevo ordine tra i suoi pensieri, sir» «Lo sai che non avrò mai la testa a posto!» «Ma potrebbe avere posto nella testa, sir.» «Per avere altri pensieri?» «O per dare spazio a chi li merita, sir».

Si tratta di un libro ricco di inediti che accompagnerà i suoi lettori giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, regalando una quotidiana pillola di ironica saggezza. 365 giorni di genio e dolcezza (366, contando il 29 febbraio) per riconciliarsi con il mondo ogni volta che ci si sente fuori posto.

Simonte Tempia classe ‘93 scrive per Vogue Italia, ma si è fatto conoscere grazie ad una pagina Facebook conquistando oltre centomila lettori e grazie alla pubblicazione di Vita con Lloyd del 2016 e In Viaggio con Lloyd 2017.