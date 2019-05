Sassari-La Fondazione Accademia.Casa dei Popoli, Culture e Religioni promuove il Nuovo Umanesimo dell’Incontro

La Fondazione Accademia. Casa dei Popoli, Culture e Religioni promuove a Sassari l’incontro pubblico Nuovo Umanesimo dell’Incontro.

Il Nuovo Umanesimo dell’Incontro previsto per il 29 maggio alle ore 19.00 presso l’Auditorium San Giovanni Paolo II in Largo Seminario 1/a sarà un momento di partecipazione e condivisione per i candidati alla carica di Sindaco e consiglieri alle prossime elezioni.