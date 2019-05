Sassari. Il candidato sindaco Maurilio Murru vuole la città fuori dal circuito Abbanoa

Maurilio Murru, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni amministrative di Sassari, vuole che la sua città esca dal circuito Abbanoa. Così che Sassari riprenda il pieno e totale controllo della sua acqua.

Per Murru “Sassari ha tutta l’acqua necessaria al suo sostentamento e a quello dei suoi cittadini. Basta con la confusione: serve una struttura semplice, razionale e operativa h24“.

Per lui portare Sassari fuori da Abbanoa vuol dire abbandonare qualunque tipo di carrozzone politico, saltare giù e riconsegnare alla cittadinanza la diretta gestione delle sue risorse, acqua in primis.

In tutto questo il sindaco vuole e deve essere il primo responsabile della gestione dell’acqua.

Inoltre il sindaco ricorda che domani 19 Maggio incontrerà il candidato al Parlamento Europeo del M5S Ignazio Corrao, dalle ore 19 in piazza Castello a Sassari, e lo accompagnerà in una passeggiata per il centro cittadino.