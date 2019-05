A Sassari il candidato sindaco M5S Maurilio Murru vuole riaprire entro il primo anno di amministrazione l’intera struttura dello stadio Vanni Sanna.

In questo modo si porranno le basi per la costruzione di un nuovo impianto, e si recupererà anche lo stadio dei Pini Tonino Siddi. Murru si muoverà anche per realizzare un palazzetto interamente dedicato alla boxe.

Sassari vuole diventare la città dello sport e dunque lo sport deve tornare ad essere una priorità. E quando parla di sport, Murru include qualsiasi tipo di sport, anche quello ingiustamente definito “minore”.

Sassari è infatti una città a fortissima vocazione sportiva e per questo deve tornare ad essere la città dello sport a 360°. L’attenzione dei M5S si rivolge alle strutture sportive proprio perché servono dei luoghi all’altezza e all’avanguardia per fare di Sassari una città sportiva.

La città sarda può vantare due squadre di calcio in serie D, è rappresentata, inoltre, in tutte le categorie del dilettantismo ed è ricca di società che lavorano sul Settore Giovanile per dare un futuro al movimento cittadino e sardo.

E’ necessario allora, per Maurilio Murru, far tornare agli antichi splendori anche il teatro dell’atletica leggera cittadina il Tonino Siddi e rispondere elle esigenze di crescita e spazi di alcune discipline che troveranno, in questo modo, l’ascolto e l’attenzione che meritano.