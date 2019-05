Sassari. Elezioni Comunali: accordo tra EpI e Fratelli d’Italia per una lista unica. Candidato anche Tore Piana.

“ Accetto la candidatura in quota EPI all’interno della lista Fratelli D’Italia, con altri nostri candidati di EPI, perché credo che Sassari abbia necessità di una svolta decisa e convinta e perché credo fortemente che l’amico Mariolino Andria sia la persona ideale per far rinascere Sassari”.

“Con il centrodestra che governa la Regione, oggi la città ha una grande opportunità. Sassari, infatti, deve riprendersi la propria dignità politica con un ruolo importante nell’isola. “Con questo spirito ho accettato la candidatura e vorrei mettere a disposizione la mia esperienza da semplice consigliere comunale”.

“Dichiaro sin d’ora che rinuncerò completamente a qualsiasi indennità che da consigliere comunale di Sassari percepirò, in caso di una mia elezione” conclude Tore Piana.