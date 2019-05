Sanità. Insediato ieri a Macomer il primo Comitato di Distretto dell’ASSL di Nuoro

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sala riunioni del Poliambulatorio di Nuraghe Ruiu, l’insediamento ufficiale del Comitato del Distretto Socio Sanitario di Macomer, organismo istituito all’interno dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, ai sensi dell’articolo 44 dell’Atto Aziendale, e composto dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Distretto (o loro delegati).

Al Comitato è affidata la funzione di indirizzo nell’ASSL, a livello distrettuale, delle politiche sanitarie e socio-sanitarie e delle loro integrazione con quelle sociali. In particolare il Comitato:

esprime parere obbligatorio sui programmi delle attività distrettuali;

verifica l’andamento delle attività di competenza del Distretto e formula ai Direttori del Distretto e di Area osservazioni e proposte sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale;

opera per la diffusione dell’informazione relativa ai settori socio-sanitari e socio-assistenziali e promuove, a livello di indirizzo politico, l’integrazione ed il coordinamento delle attività collegate.

Quello di Macomer è il primo Comitato ad essersi insediato ufficialmente all’interno dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, a conferma del fatto che la sensibilità per il confronto e la condivisione su tematiche legate alla salute dei cittadini è una buona prassi consolidata e riconosciuta tra gli amministratori locali di quel territorio. L’assemblea di ieri, all’unanimità, ha eletto Presidente del Comitato il Sindaco di Dualchi, Ignazio Piras.

Nei prossimi giorni si svolgeranno le riunioni di insediamento degli altri Comitati di Distretto dell’ASSL di Nuoro: Siniscola (giovedì 9), Sorgono (Martedì 14), e – infine – Nuoro (mercoledì 15), i cui amministratori locali, già convocati dalla Direzione ASSL e riunitisi nei giorni scorsi, hanno optato per chiedere un ulteriore supplemento di tempo per meglio condividere, anche con gli amministratori assenti per vari motivi, la straordinaria importanza di questo nuovo strumento messo a disposizione da ATS Sardegna.