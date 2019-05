San Teodoro. A Puntaldia la seconda tappa del tour Europeo Melges World League

Swiss Life Global Solutions è tra gli sponsor della seconda tappa del tour Europeo Melges World League che si svolgerà in Sardegna, a Marina di Puntaldia, dal 17 al 19 maggio per la Classe Melges 32, e dal 24 al 26 maggio per la Classe Melges 20.

Swiss Life Global Solutions, il brand del Gruppo Swiss Life specializzato in soluzioni assicurativo-finanziarie transfrontaliere a tutela del patrimonio e del passaggio generazionale per la clientela high net worth, ha deciso di supportare questo evento per sottolineare l’affinità del suo brand con l’esclusività della manifestazione e il prestigio dei suoi partecipanti.

Alessandro Tulli, amministratore delegato di Swiss Life (Liechtenstein) AG, e Francesco Camerlingo, Head of Sales Europe South & East, dichiarano: “Swiss Life Global Solutions è lieta di affiancare Marina di Puntaldia e contribuire, con la propria sponsorizzazione, a regalare un’esperienza unica a tutti i partecipanti di questo importante evento velistico”.

A proposito di Swiss Life

Fondata nel 1857, è la maggiore compagnia assicurativa vita in Svizzera, operante anche in numerosi altri Stati.

Swiss Life Global Solutions è costituita da un team globale di 200 specialisti, in Europa e in Asia, esperti in soluzioni assicurative cross-border, a servizio di clientela basata in più di 80 Paesi.