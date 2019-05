Roma. Strade sicure: cittadino romeno arrestato per rapina in concorso

Un cittadino romeno di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti, la scorsa notte è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina in concorso.

Poco prima, in piazzale Labicano, l’uomo, unitamente ad un complice, ha minacciato con un collo di bottiglia rotto due passanti, cittadini romani di 38 e 44 anni, facendosi consegnare il denaro contante che avevano al seguito.

L’azione è stata interrotta da una pattuglia dell’Esercito italiano in forza al 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata Sassari che, notata la scena, è intervenuta in soccorso delle vittime.

I militari sono riusciti a bloccare il 29enne mentre il complice è riuscito a fuggire con la refurtiva.

In quel momento è transitata la pattuglia dei Carabinieri che ha preso in consegna il rapinatore e, ricostruito quanto accaduto, lo ha ammanettato e portato in caserma dove è stato trattenuto nell’attesa del rito direttissimo.