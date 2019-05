Riaprono i termini per la partecipazione al corso “Impresa Sinergia”

La Promoform, Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, comunica che, visto il successo delle precedenti edizioni, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’ultima edizione del corso “Impresa Sinergia” fino al 3 Giugno 2019.

Il corso è rivolto a 18 destinatari maggiorenni disoccupati, lavoratori in CIGS, NASPI e in mobilità residenti o domiciliati in Sardegna.

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo locale, l’occupazione e la creazione di nuove realtà imprenditoriali (start up) nel settore Agrifoode Turismo, beni culturali e ambientali.

Il corso intende far acquisire ai discenti specifiche competenze in materia di creazione di impresa, mediante un percorso di formazione/consulenza specialistica, attraverso lo sviluppo delle abilità e conoscenze che li renda in grado di compiere un’attenta valutazione del mercato dei propri prodotti/servizi, elaborando conseguenti decisioni di sviluppo del business.

Il corso è completamente gratuito, grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e del Fondo Sociale Europeo attraverso il POR 2014/2020, e verrà suddiviso in tre fasi: Impresa Sinergia, Business Management e Business Planning.

Per favorire la concreta realizzazione dell’idea imprenditoriale, i discenti saranno accompagnati nell’individuazione delle fonti di finanziamento (agevolate ed ordinarie) funzionali alla copertura dei fabbisogni di risorse per l’investimento e nell’identificazione delle agevolazioni fiscali disponibili in base alla tipologia di azienda che si intende avviare.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, a seguito dello svolgimento e superamento dell’esame finale, l’attestato di certificazione per ognuna delle competenzeacquisite,rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

È possibile scaricarela domanda di partecipazione dal sito.

Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito oppure contattare il numero 070/499807..