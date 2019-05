Rassegna gastronomica Le Isole del Gusto

La Camera di Commercio I.A.A. di Oristano con la collaborazione delle Associazioni di categoria, nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche agroalimentari di qualità della provincia di Oristano, anche quest’anno, ha organizzato la Rassegna gastronomica Mediterranea “Le Isole del Gusto.

Nata nel 2006, la rassegna Le Isole del Gusto, in questa edizione vede protagoniste, con la Camera di commercio di Oristano, che ne cura il coordinamento organizzativo, anche le Camere di commercio di Cagliari, Nuoro e Sassari e l’Unioncamere regionale.

Partita il 4 maggio scorso, la rassegna gastronomica andrà avanti sino al 23 giugno prossimi e si svolgerà tra gli agriturismi e i ristoranti della Sardegna che vi hanno aderito.

Il meccanismo di valutazione, anche quest’anno sarà affidato a coloro che degusteranno uno dei menù in gara e esprimendo, così, una valutazione e un giudizio che concorreranno all’assegnazione dei premi in palio.

È un importante vetrina per i ristoranti e gli agriturismo sardi che hanno aderito alla rassegna, anche perchè già dai menu proposti, si dovrebbe vedere la professionalità dei ristoratori.

Come sempre i menù saranno caratterizzati da prodotti locali, stagionali, ma per quanto ci è stato dato vedere, dall’elenco dei menu divulgati, in molti casi, non ci sembra che siano proprio all’altezza di una simile rassegna, in quanto denotano una scarsa conoscenza delle regole che bisogna assolutamente seguire, quando si compila una distinta di cibi da proporre ai clienti.

Per evitare di fare delle brutte figure, ci sentiamo in dovere di suggerire al Presidente della Camera di commercio di Oristano e di Uniocamere Sardegna, Nando Faedda, di essere più accorto, quando si provvederà ad organizzare la rassegna del prossimo anno, magari colmando questa lacuna con la costituzione di un’apposita commissione, che possa suggerire ai ristoratori, quali sono le regole da seguire, per la corretta compilazione di un menu.

Gli diamo questo suggerimento, con la consapevolezza, che l’entusiasmo che ha dimostrato nel presentare l’attuale rassegna, possa essere di buon auspicio per la prossima, infatti, il presidente Faedda, in un comunicato, ha sottolineato che “È per me motivo di grande piacere poter presentare questa nuova edizione regionale della rassegna gastronomica Le Isole del Gusto. Lo faccio con la consapevolezza di contribuire, col sistema camerale regionale, alla valorizzazione dell’offerta enogastronomica della nostra Sardegna, grazie alla collaborazione di qualificati e capaci professionisti della ristorazione e grazie all’impegno di tanti laboriosi imprenditori che ogni giorno assicurano una produzione agroalimentare di eccellenza.

Anche stavolta è duplice il nostro obiettivo: da un lato proporre un’offerta di ristorazione di qualità al giusto prezzo; dall’altro promuovere le attività del settore, ristoranti e agriturismo, che con noi hanno deciso di impegnarsi in questa iniziativa, e attraverso esse, attraverso le loro proposte, i loro menù, valorizzare al meglio il paniere agroalimentare sardo”.

Gian Piero Pinna