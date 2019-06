Presentazione e degustazione del FLAG Menù estivo nell’ultimo show cooking del FLAG Pescando a San Giovanni di Sinis

Si avvia a conclusione la campagna per la valorizzazione economica del pesce locale e del suo consumo a km zero, prevista dal progetto “Cucinando”, promosso dal FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale in collaborazione con la Cooperativa Cultour, con l’obiettivo principale di avviare un dialogo permanente tra il mondo della pesca, il settore della ristorazione di qualità e gli ittiturismi della costa centro occidentale della Sardegna, da Cuglieri ad Arbus.

Il progetto ha visto la realizzazione di un FLAG Menù, con una variante invernale e una estiva, attraverso il coinvolgimento, nei mesi scorsi, di diversi cuochi di varie strutture della ristorazione di tutto il territorio in una serie di laboratori esperienziali per la creazione di piatti originali a base di pesce locale, abbinato a prodotti agricoli a km zero.

A partire dal mese di marzo, il FLAG ha attivato una campagna promozionale per il FLAG Menù, attraverso una serie di show cooking, eventi aperti al pubblico ai quali partecipano, tra gli altri, esperti nel settore della gastronomia, giornalisti e blogger, con lo scopo di dare massima visibilità ai piatti e ai cuochi che hanno contribuito alla loro creazione.

Dopo le tappe presso il ristorante “Olimpia” di Terralba, l’agriturismo “S’Ispiga” di Cuglierie il ristorante “Librid” di Oristano, domani 21 giugno si concluderà il ciclo di show cooking con l’appuntamento presso la trattoria “Vento Maestro” a Cabras, sul lungomare di San Giovanni di Sinis, a partire dalle 11:00. Uno chef dell’Unione Regionale Cuochi preparerà dal vivo due piatti, un antipasto e un primo, inseriti nella versione estiva del FLAG Menù, con il commento di un esperto di gastronomia; successivamente le pietanze appena realizzate potranno essere degustate.

“Al termine di questo percorso, che ha coinvolto tutto il territorio grazie alla partecipazione di cuochi provenienti dai vari Comuni che costituiscono l’area FLAG Pescando,rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutti gli chef che hanno aderito all’iniziativa, sia partecipando all’elaborazione dei piatti che costituiscono FLAG Menù, sia mettendo a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento dei laboratori esperienziali e degli show cooking”, dichiara il Presidente del FLAG, Alessandro Murana. “Siamo convinti che il FLAG Menù, che metteremo a disposizione di tutti i ristoranti e gli ittiturismi del territorio che vorranno proporlo ai loro clienti, potrà essere uno strumento efficace per incentivare il consumo dei prodotti ittici delle nostre lagune e del nostro mare, e soprattutto delle specie poco conosciute e commercializzate. Questo è infatti uno degli obiettivi principali che il FLAG si sta impegnando a conseguire”.

“Il nostro è un approccio culturale che mira a consolidare le relazioni tra i vari attori per creare valore economico e sociale”, afferma il Direttore del FLAG, Mauro Tuzzolino. “La tematica della sostenibilità della pesca è al centro delle attività del FLAG: promuoviamo la pesca consapevole e la valorizzazione delle specie dimenticate, per stimolare la nostra comunità, ma anche i turisti che ci fanno visita specialmente in questo periodo consumare i prodotti ittici locali con maggiore attenzione, affinché tutti possano contribuire alla salvaguardia dello stock ittico”.

La partecipazione allo show cooking è gratuita, fino ad esaurimento posti. Per la prenotazione, è necessario contattare la Cooperativa Cultour ai numeri 340 3397314 oppure 348 9954314.