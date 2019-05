Porto Torres- L’amministrazione condivisa chiama a raccolta i cittadini e le associazioni

L’Amministrazione condivisa di Porto Torres chiama a raccolta i cittadini e le associazioni, protagonisti della cura dei beni comuni, degli spazi e promotori delle iniziative, martedì 14 maggio nella Casa delle associazioni.

Si tratta del primo incontro formativo aperto a tutta la cittadinanza, previsto per le 17,30, in via Principe di Piemonte 61. Insieme al team di Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà, verrà raccontato ai cittadini il funzionamento dei patti di collaborazione e dell’amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani.

Il Comune di Porto Torres è stato il primo in Sardegna a dotarsi di tale regolamento.

“Il regolamento per l’amministrazione condivisa disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani – a detta dell’assessore ai Servizi sociali Rosella Nuvoli, che continua affermando che – quella del 14 maggio sarà una giornata importantissima alla quale dovranno partecipare tutti i cittadini di Porto Torres. Sono tante le persone e le associazioni desiderose di rendersi partecipi della gestione e del miglioramento del luogo e questa sarà l’occasione per spiegare loro i passi da compiere per rendersi pienamente operativi. Saranno loro i protagonisti di questa piccola rivoluzione”.