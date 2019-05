Pirri. Domenica 12 allo spazio Hermaea le “Filastrocche in Cielo, in Terra e in Mare”

Domenica 12 Maggio ore 18 a Pirri allo Spazio Hermaea via Santa Maria Chiara 24/a si concluderà la prima sezione della Rassegna Scuole e Famiglie a Teatro proposta da Abaco per le famiglie di Cagliari e hinterland. Lo spettacolo “Filastrocche in Cielo, in Terra e in Mare”, della Compagnia La Botte e il Cilindro, metterà in scena i celebri versi del famoso scrittore Gianni Rodari, tra rime e melodie orecchiabili che faranno divertire sia i grandi che i piccoli spettatori.

Ma che bel castello… La bella lavanderina…C’era un grillo in un campo di lino…Filastrocca impertinente, chi sta zitto non dice niente… La leggerezza e i paradossi del poeta sono riusciti a eguagliare le filastrocche della tradizione, anche nella loro dimensione “didattica”. Ma mancava loro la musica. Virgilio Savona e Lucia Mannucci (la coppia del Quartetto Cetra) musicarono un giorno questi versi e fu un delizioso gioco nel gioco. Lo spettacolo “Filastrocche” ripercorre quell’avventura. Un modo anche per ricordare con affetto e “in musica” Gianni Rodari e Virgilio Savona.

Dopo una pausa estiva, la Rassegna riprenderà il proprio calendario Domenica 6 Ottobre ore 18 allo Spazio Hermaea con lo spettacolo “Il Mago di Oz” di S’Arza Teatro, in cui la famosa storia di Dorothy, rielaborata, assume valore formativo coinvolgendo i bambini ad interpretare personaggi diversi in simpatiche animazioni.

Seguiranno altri due appuntamenti nei mesi di Novembre e Dicembre.