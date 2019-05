Perdasdefogu: Carabinieri passano al setaccio gli ovili. Allevatore sanzionato

I Carabinieri della Compagnia di Jerzu continuano con incisività l’attività di controllo negli ovili del territorio di competenza. Nell’ambito di un vasto servizio finalizzato anche alla verifica della normativa di settore, i Carabinieri della Squadriglia Anticrimine hanno sanzionato un allevatore 51enne di Perdasdefogu poiché, all’interno dell’ovile di sua proprietà, erano presenti ben 8 bovini adulti non identificati mediante i previsti marchi e mai registrati alla Banca Dati Nazionale delle Anagrafi nazionali zootecniche. L’allevatore è stato sanzionato per una cifra di 4.000 Euro. Considerata la delicatezza del settore, anche in relazione al pericolo che animali vaganti si riversino sulle strade, i servizi continueranno su tutto il territorio della Compagnia di Jerzu.