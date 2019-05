Oristano:Campagna Amica raddoppia. Una giornata intera di apertura al mercato

Il mercato di Campagna Amica raddoppia. A partire da sabato 1 giugno il mercato contadino di via Degli Artigiani aprirà sia la mattina che il pomeriggio.

Una esigenza quella dell’ apertura pomeridiana sollecitata direttamente dai consumatori.

Gli orari di apertura del nuovo mercato al coperto targato Coldiretti subiranno dunque delle variazioni.

Confermata l’ apertura del mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, cambia quella del sabato: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L’ impegno pomeridiano del sabato porterà necessariamente all’abbandono della apertura domenicale, in quanto sarebbe impossibile per i produttori garantire

presenza e prodotti per due giornate consecutive. Sono stati direttamente i consumatori – afferma il direttore Coldiretti Oristano Emanuele Spanò – a sollecitare l’ apertura pomeridiana del sabato. Altrimenti

impossibilitati, l’ampliamento dell’ orario di vendita consentirebbe a tanti lavoratori di fare la spesa dei prodotti a KM 0. Siamo sempre molto attenti alle richieste dei consumatori – ribadisce il responsabile provinciale di Campagna Amica Serafino Mura – uno stretto legame con i cittadini rientra nella filosofia del progetto Coldiretti e dei produttori di Agri mercato Oristano.