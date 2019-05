Oristano, scuola triennale per acconciatore dedicata a chi termina le medie

Progetto gratuito finanziato dalla Regione Sardegna e promosso dalle Agenzie Formatica e Araform

Un corso triennale gratuito, finanziato dalla Regione Sardegna, dedicato ai ragazzi che escono dalle scuole medie e vogliono intraprendere un cammino di formazione volto all’inserimento nel mondo del lavoro. È quello che si terrà a Oristano, nella sede di via Cagliari 77, promosso da Formatica e Araform che sarà destinato a venti giovani orientati a diventare operatore del benessere, con indirizzo acconciatore.

La Regione Sardegna ha finanziato questo progetto con i fondi del POR-FSE 2014-2020. Il corso rilascia una qualifica europea di terzo livello e permette, al termine del triennio, di inserirsi nel mondo del lavoro o, per chi vorrà, riprendere gli studi dal quarto anno dell’istituto professionale. In tutto sono previste 2970 ore di attività, di cui 1500 di sperimentazione duale (apprendistato o alternanza scuola lavoro), ovvero 990 ore per ogni annualità.

Sicuramente innovativo e stimolante il metodo di apprendimento proposto: ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on-line e digitali: non sono previsti libri di testo. Anche i dispositivi di protezione individuale verranno forniti durante il corso in modo completamente gratuito. Sempre per quanto riguarda la didattica verranno utilizzati metodi di ‘gamification’ (ovvero con elementi mutuati dal mondo dei giochi declinati sul piano dell’insegnamento), percorsi individualizzati e attività aggiuntive. A seguire i corsisti ci saranno dei tutor che sosterranno i ragazzi sia a lezione, sia nelle problematiche extra scolastiche.

Possono partecipare soggetti residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di terza media al momento dell’avvio a settembre 2019 e con età inferiore ai 18 anni non compiuti. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 30 giugno attraverso il Sil Sardegna: http://www.sardegnalavoro.it/ . Formatica e Araform in questo caso forniscono tutta l’assistenza necessaria per espletare la pratica.