Oristano- In scadenza le domande per l’utilizzo degli impianti sportivi per la stagione 2019/2020

Il 30 Giugno scadono i termini per la presentazione delle domande per l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Oristano per la stagione 2019/2020.

Le società sportive oristanesi interessate dovranno presentare la domanda indirizzandola al Dirigente Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e per conoscenza all’Assessore allo Sport del Comune di Oristano e Dirigente scolastico qualora si tratti di strutture sportive scolastiche di proprietà comunale.