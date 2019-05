Oristano. Imposta di soggiorno: il 5 giugno riunione illustrativa per gli operatori del settore

Mercoledì 5 giugno, nella Sala Consiliare del Comune, tre incontri informativi sulle caratteristiche e gli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere per l’applicazione dell’imposta di soggiorno la cui decorrenza è prevista dal 1° giugno 2019.

Tenuto conto del numero dei destinatari e della capienza della sala, sono stati programmati tre incontri:

1° incontro: dalle 9.00 alle 11,00

2° incontro: dalle 12.00 alle 14,00

3° incontro: dalle 15.30 alle 17,00

Il tecnico della ditta Maggioli Spa presenterà il software applicativo Sicr@Web che verrà messo a disposizione gratuitamente per la gestione degli adempimenti relativi all’Imposta di Soggiorno.

“L’incontro è slittato di qualche giorno per consentire al tecnico della Maggioli di essere presente e dare tutte le informazioni tecniche necessarie per utilizzare il software che gestirà la procedura dell’imposta di soggiorno – evidenzia l’Assessore ai Tributi Massimiliano Sanna –. In questa fase la presenza del tecnico è indispensabile per dare tutte le informazioni e le specifiche per garantire il corretto avvio del nuovo tributo”.

Tutto il materiale informativo, comprese le tariffe, il regolamento e la modulistica, sono disponibili nel sito istituzionale dell’Ente (www.comune.oristano.it) nella sezione “Tematiche” – Tasse e Tributi – Imposta di Soggiorno.