Oristano, Il nuovo Segretario Provinciale SAP, è Andrea Salvatore Listo

Il Segretario Provinciale SAP Andrea Salvatore Listo, informa che si è svolto giovedì 16 maggio, presso la sala conferenze della questura di Oristano, il IX congresso del sindacato autonomo di polizia, con la presenza di varie autorità e del nuovo Questore Giusy Stellino.

All’unanimità i delegati al congresso, hanno scelto, quale segretario per i prossimi 5 anni, Andrea Listo, Ispettore di polizia, in servizio presso il reparto anticrimine di Abbasanta. Il dottor Listo è la persona giusta, dice il segretario regionale Gian Cosimo Masala; ottime capacità di relazione, un bagaglio culturale e professionale di tutto rispetto, che le permetterà di trovare la giusta collaborazione con i vertici della polizia oristanese. Egli si avvarrà dei vice segretari Giannantonio Madau del Reparto Volo e Salvatore Casu della Polizia ferroviaria.

Il SAP, sempre attivo in ambito nazionale, capeggiato da Stefano Paoloni, quale segretario nazionale, fa riferimento a Gianni Tonelli, battagliero e tenace deputato della Lega, attualmente in Commissione Affari Costituzionali e segretario aggiunto del SAP; saranno loro gli interlocutori con i quali il nuovo segretario Listo, dovrà confrontarsi per trovare le giuste tutele e le convergenze che potranno innovare e riformare una Polizia di Stato, ancora troppo legata alla legge 121/81, ormai obsoleta, che ha portato alla smilitarizzazione della Polizia stessa.