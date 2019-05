Oristano. Giovedì 23 maggio il nuovo microchip day

Nuovo “Microchip day” giovedì 23 maggio all’ex mattatoio comunale di Oristano, dove si terrà il consueto appuntamento mensile con i veterinari Ats-Assl Oristano per la microchippatura gratuita dei cani non ancora iscritti all’anagrafe. L’inserimento sottocutaneo del microchip – un intervento rapido e indolore – è obbligatoria per legge e permette di ritrovare il proprio amico a quattro zampe in caso di furto o smarrimento, oltre che evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

Alla prestazione si accede esclusivamente su prenotazione, chiamando il numero telefonico 345.6619323, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30.