Oristano. Chiusura al traffico veicolare

L’Assessorato ai Lavori pubblici ha disposto la bitumatura del tratto compreso tra gli incroci tra la via Cagliari e via XX settembre e tra la via Cagliari e la via Tirso.

Per limitare al massimo i disagi e favorire l’utilizzo di percorsi alternativi, la chiusura al traffico veicolare sarà disposta a tratti successivi, partendo dal tratto compreso tra le intersezioni con le vie Diego Contini e Diaz.

Il passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso sarà comunque garantito.