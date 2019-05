Oristano. Assegnazione di 5 posteggi nel mercato di via Cimarosa: domande entro il 7 giugno

Il Comune di Oristano ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione temporanea di 5 posteggi nel mercato comunale di via Cimarosa.

I posteggi da assegnare sono 4 per il settore alimentare (2 per l’ortofruttta, 1 per la panetteria e 1 per la macelleria).

La durata della concessione è vincolata alla durata dell’esercizio del mercato presso la sede provvisoria della via Cimarosa attualmente ipotizzata sino al 31/12/2020. Potrà essere interrotta anticipatamente o prorogata in funzione dell’andamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del mercato civico di via Mazzini.

Le domande devono essere spedite al Comune di Oristano Piazza Eleonora d’Arborea n. 44 09170 Oristano mediante raccomandata A/R, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate tramite PEC all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it entro le ore 12 di venerdì 7 giugno 2019.