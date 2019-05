Olbia. Musica & Poesia: Primo Festival di Musica e Arti Letterarie, sabato 1 Giugno

Per la prima volta la poesia e la musica diventano protagoniste di una serata che vedrà sul palco poeti di ogni età, desiderosi di esternare le proprie emozioni sia in italiano che in lingua sarda, coinvolgendo il pubblico,e cantanti impegnati nel proporre se stessi sia con brani editi che con canzoni inedite.

Una scommessa partita in radio grazie al programma Musica e Poesia, condotto da Massimo Eretta e da Rosario Melita, che per mesi ha affrontato le selezioni di tutti i protagonisti della serata finale. Canzoni e poesie sono state scelte da una giuria popolare, ogni settimana attenta e partecipe.

Ora la serata finale che, rispettando lo stile di Massimo Eretta organizzatore di spettacoli da sempre ,si trasformerà in evento .

Lo spettacolo vedrà impegnati 14 poeti e 12 cantanti. Le poesia saranno lette da Maria Franca Dettori, lettrice molto apprezzata e imparziale. I Cantanti si esibiranno dal vivo . La giuria tecnica sarà presieduta da Rosario Melita,poeta, siciliano di nascita, olbiese di adozione. Rosario ha scritto poesia premiate con menzioni o encomi, racchiuse nel libro ” Il Colore delle Emozioni” oggi un successo editoriale.

Oltre ai protagonisti in gara ci saranno ospiti eccellenti da Salvatore Saba, nuova scoperta del mondo musicale nazionale, Alessia Sotgiu Miss Europa in Carica, Paolo Masala, talent scout senza età e Mauro Mibelli musicista sopraffino capace di creare atmosfere uniche e raffinatissime. Fra gli ospiti anche il super gettonato don Alessandro Cossu, reduce dalle sue innumerevoli presenze televisive sui canali nazionali, oltre che star del web.

Il Festival Musica & Poesia ha il Patrocinio del Comune di Olbia. L’assessore alla Cultura Sabrina Serra, presente durante la scorsa puntata in diretta di Musica & Poesia su Radio Internazionale Costa Smeralda, ha esternato tutto il piacere dell’amministrazione comunale e suo personale, nel vedere tanti giovani impegnati sia per la categria musica che, per quella poesia.