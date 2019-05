Olbia: il 25 maggio alla libreria Ubik la presentazione del libro di Roberto Deriu

Sabato 25 Maggio alle 18,30 la Libreria Ubik di Olbia assieme all’associazione Pulp organizza l’incontro con Roberto Deriu che presenterà il suo ultimo libro “La pantera di Bultei” edito da Condaghes.

Modera la serata, il giornalista Augusto Ditel.

L’AUTORE: Roberto Deriu è nato a Nuoro nel 1969. Giornalista e consigliere regionale, è stato Presidente della Provincia di Nuoro dal 2005 al 2010, riconfermato poi per il mandato 2010-2015. E’ attualmente direttore della rivista Chimera, bimestrale di politica e cultura.



IL LIBRO: L´Italia, tra il ventesimo e il ventunesimo secolo, è dominata da un esoterico totalitarismo chiamato ´Struttura Ufficiale´. Le persone comuni vivono in una cultura egemonizzata dalle idee del regime, la cosiddetta ´Dottrina Fattuale´, alla quale tutti si adeguano in un conformismo soffocante, cercando di interpretare a dovere la parte che la Struttura Ufficiale ha stabilito per ciascuno.

Alberto Campana, giovane musicista di origine marchigiana, conosce a Roma un uomo che cambierà il corso della sua esistenza. Il suo nome è Ahl Zenia.

Da quel momento Alberto Campana vivrà, suo malgrado e privo d´ogni consapevolezza, un´avventura che sconvolgerà l´intero Paese, mettendolo di fronte a una formidabile creatura che tutti ritenevano solo una figura mitologica: la Pantera di Bultei.

Mentre la belva leggendaria seminerà il terrore e lo sgomento nelle città e nei villaggi della Sardegna, Alberto Campana sarà la principale pedina sull´immensa scacchiera del gioco del potere.

La Struttura Ufficiale, la Chiesa e i Prelati Prescelti, una misteriosa confraternita segreta chiamata Le Marionette Ammaestrate si disputano in un duello mortale il possesso di un antico libro scritto in una lingua sconosciuta: dalla sua decifrazione potrebbe dipendere il destino del mondo.

Per info:

olbia@ubiklibri.it

tel.078957075