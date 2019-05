Notevole afflusso di persone e grande interesse per l’inaugurazione del Mercato contadino di Campagna Amica, avvenuta questa mattina, in via degli Artigiani n 3, ad Oristano, un locale ampio e funzionale di circa 350 mq, dove una ventina di aziende agricole, hanno proposto il meglio dei loro prodotti stagionali e di qualità ai consumatori.

Dal pollo ruspante al maialetto allo spiedo in confezione termizzata, dai salumi ai formaggi, dai vini ai liquori, dalla frutta alla verdura e ancora pane tradizionale, paste e dolci tipici, miele, prodotti cosmetici, fiori e tante altre eccellenze del territorio provinciale e regionale.

L’inaugurazione è avvenuta intorno alle ore 10, con la partecipazione del sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, numerose autorità locali e i massimi dirigenti di Campagna Amica e della Cpldiretti Oristano.

“Un importante traguardo – ha sottolineato il Direttore Provinciale di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanó – raggiunto con un grande lavoro di squadra e grazie anche alla struttura Coldiretti e dai produttori dell’associazione Agrimercato di Oristano”.

“Confidiamo – ha aggiunto il Responsabile provinciale di Campagna Amica Oristano Serafino Mura – di creare una piazza di vendita per i produttori locali, oltre che a un luogo piacevole di incontro e socializzazione per la comunità Oristanese”.

Tante le persone entusiaste che hanno accolto piacevolmente l’iniziativa del Mercato contadino di Campagna Amica e hanno affollato ininterrottamente gli stand, curiosando, assaggiando e acquistando i prodotti in esposizione.

Gian Piero Pinna