Napoli-Per la riduzione delle emissioni nei trasporti arriva il Quaderno sul GNL

Il 16 maggio a Napoli Freight presenterà un Quaderno sul GNL con 5 step per la riduzione delle emissioni nei trasporti durante la quinta Conferenza Internazionale sugli usi diretti del GNL.

In Italia per ridurre l’impatto ambientale vengono già utilizzati 2.000 camion alimentati a GNL, ossia gas naturale liquefatto, ma si stanno anche sperimentando delle ulteriori soluzioni utili per ridurre le emissioni nei trasporti.

Una soluzione è stata ipotizzata dal Freight Leaders Council, un’associazione che pone al centro il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale e che lavora in maniera consapevole. Si tratta del Quaderno 28, dedicato interamente al ruolo del GNL nel processo di transizione verso l’impatto zero.

Il Quaderno offre un quadro completo dell’uso del gas liquefatto come carburante nel trasporto stradale, navale e ferroviario ed è stato realizzato con il supporto di Mirumir- Conferenza GNL e con l’ausilio di esperti e associazioni, tra cui Assogasliquidi, Federchimica, WEC, REF-E, Conftrasporto, Anita, Assocostieri, Assarmatori, NGV Italy.

Si tratta della prima pubblicazione in Italia rivolta anche ad un pubblico di non addetti ai lavori. I trasportatori e i camionisti sono infatti i più interessati, ma è dedicato anche ai trasporti marittimi e ingloberà sicuramente, in un futuro prossimo, anche i trasporti ferroviari e spaziali e tutti i settori dove si inizia ad usare il metano liquido.

Trasformare in forma liquefatta il gas significa sottoporre il metano alla temperatura di -161° così da ridurne di oltre 600 volte il volume, con considerevoli vantaggi in termini di ingombro e trasportabilità. La sua applicazione nei trasporti permette di abbattere fino al 15% di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali, dimezzare gli ossidi di azoto e annullare le emissioni di particolato e di ossidi di zolfo. Un vantaggio nel trasporto marittimo, poiché in alcune aree navigabili le norme internazionali impongono limiti al tenore di zolfo nei combustibili, ma anche per la sostenibilità economica del GNL che costerà meno del gasolio.

Infine il Freight Leaders Council ha individuato 5 step per raggiungere un livello ottimale di diffusione del GNL. Prima di tutto un piano nazionale operativo: dall’analisi condotta nel Quaderno emerge la necessità di definire una strategia che renda più efficiente l’aspetto logistico del settore; un Regime fiscale determinato per legge per consentire agli operatori dell’autotrasporto di pianificare i propri investimenti dunque un impegno da parte del Governo sul regime fiscale da applicare al GNL; Il Rinnovo del parco veicoli: infatti oltre agli attuali aiuti per l’acquisto dei mezzi, il Governo dovrebbe valutare la riduzione dei pedaggi autostradali per i veicoli pesanti alimentati con GNL e bio; bisogna quindi creare le condizioni per un’accelerazione delle produzioni di bio-GNL. Per andare in questa direzione, un primo passo dovrà essere la definizione di un quadro regolatorio stabile per l’uso del bio-gas e del bio-GNL e dunque il sostenimento dell’uso del GNL per le navi.

Proprio in occasione della Conferenza Internazionale sugli usi diretti del GNL a Napoli verrà esposto il contenuto del volume che sarà disponibile gratuitamente e scaricabile, a partire dallo stesso giorno, sul sito www.freightleaders.org.