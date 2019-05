Napoli- Al Pomeriggio in Poesia viene presentato il libro “Il filo di poesia” di Angela Procaccini

E’ previsto per martedì 28 maggio alle ore 17,15 l’evento Pomeriggio in Poesia.

In questo pomeriggio si svolgerà la presentazione del libro Il filo di poesia della Dott.ssa Angela Procaccini, presso la prestigiosa sede dell’Istituto di Cultura Meridionale di Via Chiatamone 63 a Napoli.

Alla presentazione della raccolta Il filo di poesia interverranno, oltre all’autrice, Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale; il vicesindaco di Napoli Enrico Panini, la professoressa Anna Robustelli, la scrittrice Tjuna Notarbartolo ed Enrico Inferrera, presidente Confartigiano.

L’evento prevede letture a cura di Tina Femiano e il coordinamento a cura di Anna Copertino, giornalista di Road TV.

Angela Procaccini da anni è impegnata in innumerevoli progetti scolastici ed extrascolastici volti a diffondere, tra i più giovani, la cultura della legalità e a far scoprire ai ragazzi il piacere della letteratura.

Oltre ad essere molto attiva nel sociale, nel corso degli anni la professoressa Angela Procaccini si è distinta nel mondo della poesia per la profondità dei suoi versi, per la sua forte capacità di evocare, in maniera semplice, ma efficace le storie e le esperienze umane private e universali di rara intensità.



La vita di Angela Procaccini cambia radicalmente il 29 maggio 1982, quando un sicario della nuova camorra organizzata, in un attentato fallito rivolto al giudice Alfonso Lombardi, allora consorte della scrittrice, uccide la figlia Simonetta Lombardi, di soli 11 anni.

A partire questo profondo dolore Angela Procaccini ha intrapreso un lungo processo di rinascita spirituale che, anche grazie ad una spiccata religiosità cristiana, è sfociato in una letteratura di altissimo livello che l’ha portata, attraverso la pubblicazione di numerosi libri (tra cui D e il nuovo Il filo di poesia, entrambi editi da Graus Editore), a vincere numerosi premi e riconoscimenti letterari.

Alla presentazione della raccolta “Il filo di poesia” interverranno, oltre all’autrice, Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale; il vicesindaco di Napoli Enrico Panini, la professoressa e intellettuale Anna Robustelli, la scrittrice Tjuna Notarbartolo ed Enrico Inferrera, presidente Confartigiano.

L’evento prevede letture a cura di Tina Femiano e il coordinamento a cura di Anna Copertino, giornalista di Road TV.