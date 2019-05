Musica. Esce “I Sogni Non Tuoi”: in radio il nuovo singolo del cantautore Davide Tonello

Dopo l’uscita del suo nuovo album “Sul Presente” (Areasonica Records), il cantautore veronese Davide Tonello, già vincitore del premio della critica ad “Una voce per il Festival”, torna in radio e su youtube con il suo nuovo singolo “I Sogni Non Tuoi”, secondo brano estratto dal disco già disponibile su Spotify e su iTunes.

Antonio Bacciocchi ha già recensito positivamente il suo Sul Presente su RadioCoop scrivendo “Testi profondi, attenti alla realtà sociale circostante, musiche che guardano alla migliore canzone d’autore italiana, un significativo e riuscito duetto con Eugenio Bennato […] per un lavoro di grande spessore.”

Il brano I Sogni Non Tuoi si presenta come una riflessione cantautorale su quali siano i nostri veri sogni e le nostre più profonde aspirazioni, un’analisi dalle sfumature pop, arricchita da accenti di rock, delle nostre scelte, che ci porta a distinguere tra quelle che finiamo per intraprendere a causa di costrizioni sociali e quelle che facciamo seguendo il cuore.