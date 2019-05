Musica. Avviato la distribuzione in oltre quaranta paesi la nuova release del nuorese Cristiano Porqueddu

Prosegue con straordinari risultati la carriera del musicista nuorese Cristiano Porqueddu, riconosciuto dalla critica internazionale come uno dei massimi esperti ed interpreti del repertorio per chitarra del Novecento e contemporaneo.

Un percorso unico, il suo, costruito monacalmente con totale dedizione e passione per la musica.

Sono moltissimi e di altissimo prestigio i riconoscimenti che Porqueddu ha ricevuto da ogni parte del mondo, le recensioni entusiastiche della critica specializzata ed i continui eccellenti risultati in veste di concertista, compositore ed editor.

Meno di 48 ore fa la major internazionale Brilliant Classics ha avviato la distribuzione della nuova fatica discografica del chitarrista nuorese. Il lavoro si intitola NOVECENTO GUITAR SONATINAS e raccoglie in quattro volumi ben quattro ore e mezza di musica per chitarra in forma di Sonatina selezionata dallo stesso interprete in oltre cinque anni di ricerca e studio.

“Novecento Guitar Sonatinas” è parte di un progetto decennale unico nella storia del mercato discografico per chitarra: avviato nel 2012 con Novecento Guitar Preludes ha visto il suo secondo tassello nel 2014 con Novecento Guitar Sonatas.

Oggi, nel 2019, esce Novecento Guitar Sonatinas, il terzo tassello di una tetralogia ideata dallo stesso Porqueddu nel lontano 2007, pochi mesi dopo aver terminato la prima registrazione assoluta dei difficilissimi Sessanta Studi di Virtuosità e di Trascendenza di Angelo Gilardino. L’ultimo passo è previsto per il 2022 con Novecento Guitar Variations.

Ciascun cofanetto consta di 4 o 5 volumi e sono universalmente riconosciuti come veri e propri pilastri della discografia odierna per le sei corde.

Il quotidiano newyorkese Brooklin Daily Eagle ha scritto “Porqueddu ha costruito una carriera con un potenziale senza limiti ed una straordinaria capacità di scoprire, assorbire ed interpretare musica. Pochi musicisti hanno una visione così proiettata nel futuro tra questi è facile citare Marc Andre-Hamelin.”

La tracklist di Novecento Guitar Sonatinas è composta nella maggior parte dei casi, di prime registrazioni assolute. Gli autori di queste musiche sono: Franco CAVALLONE (1957), Mark DELPRIORA (1959), John W. DUARTE (1919 – 2004), Alfredo FRANCO (1967), Angelo GILARDINO (1941), Albert HARRIS (1916 – 2005), Vitaly KHARISOV (1962), Virgilio MORTARI (1902 – 1993), Cyril SCOTT (1879 – 1970), Carlos SURINACH (1915 – 1997).

Ulteriori informazioni e anche anteprime gratuite sono disponibili sul sito web cristianoporqueddu.com.