Il 5 maggio il giovane pilota di Iglesias Michele Cuccu sfiora il podio nel circuito di Mugello. Il motociclista del Team Motoxracing by S97 YRT si è cimentato nella disputa del Round 2 del campionato monomarca Yamaha R3 Cup senza deludere le aspettative.

Era la prima volta per Michele nell’importante circuito dell’Autodromo Internazionale del Mugello, in cui solitamente va in scena il Gran Premio d’Italia della MotoGP, ma questo non ha spaventato il giovane iglesiente che si è trovato immediatamente a suo agio fin dai primi turni di libere. Tanto che con il tempo di 2:14:386 si guadagna 14° posto in griglia.

Nella gara 1 Michele Cuccu chiude la corsa al 15° posto assoluto aggiudicandosi il suo primo punto nel campionato Yamaha R3 Cup. Ma è in gara 2 che il pilota sardo riesce ad ottenere il suo migliore risultato. Nonostante, il mal tempo e le conseguenti condizioni negative sull’asfalto, Cuccu parte bene e inizia ad intraprendere il proprio ritmo.

Riducendo i tempi riesce a metà gara a raggiungere la posizione n°10 in classifica e inizia così l’ultimo giro di pista dietro Cicillini e il più staccato Padovan. Michele riesce a guadagnarsi così il 4a posto e la 6a posizione assoluta nella gara ad eliminazione, sfiorando il podio Juniores nella categoria riservata agli Under 20.

La classifica generale vede Cuccu al 9° posto Juniores con 22 punti e 13° assoluto, grazie agli 11 punti conquistati nelle 2 manche del Mugello. Dunque anche in questa occasione dimostra di poter competere anche con dei piloti più esperti di lui perché con i suoi 13 anni è il più giovane in pista.

Il giovane talento sardo della scuola Lorenzo Motorbike Sardegna e testimone del Biblion Blu Rider, progetto dedicato alla valorizzazione dei giovani del Team Motoxracing, correrà ancora il 9 giugno all’Autodromo di Vallelunga, intitolato a Pietro Taruffi, per il round 3 del campionato Yamaha R3 Cup.