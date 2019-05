Monsignor Roberto Carboni è il nuovo Arcivescovo di Oristano

Subito dopo aver avuto ufficialmente notizia del suo nuovo incarico, Monsignor Roberto Carboni, ha subito indirizzato a tutta l’Arcidiocesi, con queste toccanti parole: “Il Santo Padre Francesco, ancora una volta in modo per me inatteso, ha dato un segno della Sua fiducia, affidandomi il ministero di Vescovo della Chiesa di Dio che crede e cammina nell’Arcidiocesi di Oristano. Dopo gli intensi anni di ministero del Vescovo Ignazio – che insieme a voi ringrazio per quanto ha operato per il bene della nostra Chiesa – il Signore, attraverso il Papa, mi chiede di iniziare un nuovo cammino senza però lasciare quello già avviato da qualche tempo nell’amata diocesi di Ales-Terralba. So bene che è Cristo che guida la Chiesa; la sospinge e rinnova con la forza del Suo Spirito. Egli però chiede la nostra, la mia, collaborazione, per portare a tanti quel dono che pure custodiamo in vasi di argilla. La Chiesa di Oristano non mi è sconosciuta, già che in tempi non lontani ho potuto fare in essa un tratto di strada vocazionale e ministeriale. Conosco la sua storia antica e gloriosa, le potenzialità e la ricchezza umana del suo popolo e dei suoi pastori, insieme alla molteplicità e bellezza dei carismi. So che posso confidare nell’accoglienza del presbiterio, dei diaconi, della Vita Consacrata, dei cristiani, uomini e donne che quotidianamente testimoniano la fede in Cristo. Insieme cercheremo il modo di annunziare il Signore Gesù agli uomini di oggi; questo è in realtà l’unico programma che da sempre la Chiesa deve proporre, anche nel mutare dei tempi. Vi chiedo di accompagnare il mio servizio episcopale alla Nostra Chiesa con la vostra preghiera, perché sappia farmi disponibile all’ascolto dello Spirito del Signore e discernere assieme a voi la direzione da percorrere. Invoco insieme a voi e per voi la Madre del Signore che veneriamo con i titoli di Nostra Signora del Rimedio e di Nostra Signora di Bonacatu. Assicuro a ciascuno di voi la mia preghiera e benedizione”. Anche il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, subito dopo aver appreso la notizia della nomina ad Arcivescovo di Oristano di Monsignor Roberto Carboni, ha voluto manifestare i sentimenti della comunità oristanese e dopo aver ringraziato Monsignor Ignazio Sanna, per il servizio compiuto alla guida dell’Arcidiocesi Arborense, ha sottolineato di aver accolto con gioia la notizia della nuova nomina decisa da Papa Francesco e ha rivolto a Monsignor Roberto Carboni il benvenuto e gli auguri di un buon lavoro, nella certezza di una rinnovata e proficua collaborazione tra le istituzioni civili e quelle religiose della città, con un telegramma nel quale esprime, tutta la sua stima ai due prelati, con queste significative parole: “Appresa la notizia della sua nomina alla guida della Arcidiocesi arborense, sono lieto di porgerle a nome personale e della Giunta, del Presidente del Consiglio comunale e della intera Istituzione municipale di Oristano, le più cordiali e affettuose attestazioni di augurio. Le giunga, eccellenza, il nostro condiviso auspicio di sereno e proficuo lavoro, nel solco prezioso tracciato dal suo predecessore, e dell’affiatamento e dialogo, sempre intensi, sensibili e condivisi, che si rinnoveranno tra città, chiesa, comunità, istituzioni e territorio”.

Gian Piero Pinna