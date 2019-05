Migros richiama le Lasagne Fiorentina M-Classic

Per un errore di imballaggio, il prodotto in questione contiene salmone. I clienti affetti da un’allergia al pesce sono pregati di non consumare questo prodotto. Non possono essere infatti esclusi rischi per la salute per le persone che soffrono di un’allergia al pesce. Il richiamo riguarda unicamente il seguente articolo: Nome: Lasagne Fiorentina M-Classic Numero d’articolo: 1305.002 Da consumare entro il: 17.5.2019 Peso: 400 g Prezzo di vendita: fr. 4.95 Misura da adottare: in caso di allergia al pesce non consumare il prodotto e riportarlo in filiale. La Migros prega tutti i clienti affetti da un’allergia al pesce di non consumare il prodotto interessato. Non possono essere esclusi rischi per la salute, nel caso il prodotto dovesse venir consumato. Considerato l’elevato rischio per un consumatore allergico o intollerante al pesce rappresentato da questo alimento non conforme, la notizia del richiamo del prodotto dal commercio è evidenziata da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Chi non soffre di un’allergia al pesce può consumare le lasagne senza alcun timore. I clienti che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiale Migros, dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita.