Michela Murgia a Santa Teresa per la rassegna letteraria “I monumenti incontrano la lettura”

Tutto pronto per l’apertura dell’edizione 2019 della rassegna letteraria “I monumenti incontrano la lettura” organizzata dalla Cooltour Gallura, cooperativa tutta al femminile di Santa Teresa Gallura. Il primo appuntamento della manifestazione si svolgerà lunedì 6 maggio e sarà veramente una partenza col botto: al teatro Mandela di Santa Teresa ci sarà Michela Murgia. La scrittrice presenterà il suo ultimo libro, “Noi siamo tempesta”, e le organizzatrici si attendono il pubblico delle grandi occasioni: “Siamo entusiaste – dice Stefania Simula, della Cooltour Gallura – abbiamo cercato di inserire Michela Murgia nella nostra rassegna letteraria tantissime volte, senza mai riuscirci. Quest’anno, però, grazie a una fortunata serie di coincidenze, siamo riuscite a inserirla nel cartellone. Non vediamo l’ora, sarà una serata sicuramente indimenticabile”. Michela Murgia salirà sul palco del teatro Mandela alle 21: lei, una sedia e un microfono. Nessun altro. “Presenterà il suo ultimo libro – spiega la Simula – si tratta di un’opera narrativa che a noi è piaciuta tantissimo perché lancia un messaggio assolutamente condivisibile: l’unione fa la forza. Ci ritroviamo molto in questo messaggio, e lo troviamo vero e valido sia per le dinamiche interne alla nostra cooperativa, sia nei contesti più generali e ampi: il gioco di squadra fa sempre la differenza”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Lìberos: la data teresina fa parte anche della rassegna Entula, curata, appunto, da Lìberos. “I monumenti incontrano la lettura” è realizzato grazie alla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio dei Comuni di Aggius, Santa Teresa e Aglientu e in collaborazione con Avis Santa Teresa e la Cooperativa Beddula, sempre di Santa Teresa.