Marina Militare: il Cacciamine Rimini in sosta a Cagliari

Da sabato 25 a domenica 26 maggio, il cacciamine Rimini effettuerà una sosta nel porto di Cagliari.

Nave Rimini sarà ormeggiata presso la calata sant’ agostino del porto di Cagliari e sarà aperta al pubblico per le visite a bordo sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Il cacciamine Rimini, ultimo della classe Gaeta, è un’unità dotata di sistemi ad elevato tasso tecnologico impiegati per la ricerca subacquea e la rimozione dai fondali di ordigni bellici, nonché per l’individuazione e messa in sicurezza di relitti e beni archeologici sommersi.

Tali attività sono finalizzate a garantire il libero accesso ai porti e mantenere aperte le vie di comunicazione marittime assicurando il libero transito delle Unità mercantili e la sicurezza della navigazione, contribuendo in maniera sostanziale all’incolumità di quanti dal mare e sul mare operano quotidianamente e traggono il frutto del proprio lavoro.