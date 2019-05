MARI A : è uscito il video “Can’t Breathe”

MARI A : è uscito il video “Can’t Breathe2.

L’artista MARI A è nata nel 1982 in una piccola città, Sanski Most, in Bosnia-Erzegovina, che a quel tempo era molto influenzata dalla scena pop-rock dell’ex Yugoslavia. Le ispirazioni di MARI A sono state assorbite dall’atmosfera rocciosa della città sin dai primi giorni della sua infanzia, sebbene non avesse un’educazione musicale classica. Tuttavia, iniziò presto a sviluppare il suo orecchio per melodie straordinariamente interessanti e composizioni originali. Molto presto si rese conto che le sue riflessioni sulla vita dovevano essere scritte su un pezzo di carta. All’età di 9 anni si è trasferita con i suoi genitori a Vienna (Austria) e ha frequentato la School of Economics. Nonostante l’educazione “economica”, contro la quale ha resistito con fermezza, è rimasta testarda e ha tenuto saldamente alla sua convinzione di voler fare musica. All’età di 11 anni è stata ispirata da pop dive e grandi artisti come Whitney Houston, Aretha Franklin, Barbara Streisand e Michael Jackson e ha scritto la sua prima canzone d’amore in inglese. Il risultato della sua infanzia è una potente musica pop che infonde entusiasmo con suoni e melodie diverse: elettronica, rocciosa, a volte etno-pop, a volte acustica o al pianoforte. “La vita è colorata come i generi” – è così che MARI A inizia a scoprire la sua carriera musicale con le radici della sua terra natale nel 2004 da adolescente. Scrive canzoni in tedesco, inglese e nella sua lingua materna bosniaca e pubblica otto singoli e video in Bosnia-Erzegovina. Nel 2010 ha ricevuto il titolo di Pop/Rock Artist of the Year.

MARI A scrive, compone e commercializza se stessa. Scrive concept video creativi, modifica video e si occupa dell’organizzazione e della gestione di musicisti e spettacoli. Le idee creative al di fuori del songwriting vengono dalla sua stessa mente. Nel 2015 entra per la prima volta nella scena musicale austriaca come vincitrice dell’Austro Vision Song Contest (un’iniziativa dell’ÖIF) con “Sabah El Kheir”. Ha attirato più attenzione nel 2016 come candidato finale dell’Eurovision Song Contest 2016 “Wer singt für Österreich”. Il suo singolo “The One” ha convinto con 25.000 Mi piace sulla pagina Facebook di ORF durante una votazione online. Nell’autunno 2019 verrà pubblicato il suo primo album EP “A Strangers Soul” con un totale di cinque canzoni. Per la prima uscita singola ha collaborato con DJ Aleks Stan e il produttore Martin Fugger per diversi mesi nello studio di produzione Leisure Time.

Presentazione di “Can’t Breathe”

Mari A ha pubblicato il suo ultimo singolo intitolato “Can’t Breathe”, una canzone completamente scritta e composta da lei stessa, 4 anni fa. Offre voci elettrizzanti con una canzone che pulsa in modo impressionante. “Can’t breathe” affascina con un mondo emozionale forte, dinamico e onesto. Si tratta di mondi che rompono le barriere di una relazione. “Can’t breathe” vuole semplicemente parlare dei sentimenti, dei propri errori, del sé interiore. E a volte i sentimenti sono così forti che ti stringono la gola e vuoi scoppiare, perché sei rimasto in silenzio per molto tempo e non hai detto apertamente ciò che senti.

Link al video: https://youtu.be/W3vVhTSFdTU

Per lo streaming del singolo:

iTunes

https://apple.co/2LxNUPU

Google Play

https://bit.ly/2JjqdrM

Amazon

https://amzn.to/2ZPoQGW

Spotify: https://spoti.fi/2WAZJ8F



Tidal: https://bit.ly/2Jzagh4



Deezer: https://bit.ly/2VcTarv

Social Media Channels:

Instagram:

www.instagram.com/mari_a.music

Twitter:

www.twitter.com/theMari_A

facebook:

www.facebook.com/mari.a. musiclovers

Youtube:

https://www.youtube.com/ channel/UCSTMAVktEdaNSQl2_ hOrAHw?view_as=subscriber

Homepage: