Magliona pronto per la 50^ Verzegnis Sella Chianzutan su Osella

Sassari. Riparte con il quarto round in Friuli il Campionato Italiano Velocità Montagna di Omar Magliona. Nel weekend del 2 giugno l’otto volte campione italiano portacolori della scuderia siciliana CST Sport punta l’obiettivo su un appuntamento “storico” come la 50^ Verzegnis Sella Chianzutan, una delle cronoscalate più prestigiose d’Europa che vanta anche quest’anno, in un’edizione speciale, il pieno di iscritti e la presenza di numerosi piloti provenienti da oltre confine.

Sfide sempre più probanti attendono quindi il pilota sardo impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Trovando un’agguerrita concorrenza su prototipi e formula da 3000cc, a Verzegnis Omar ritorna al volante dell’Osella Pa2000 Honda gommata Avon e curata dal team SaMo Competition con la quale si è imposto due domeniche fa sul bagnato nella terza tappa di CIVM al Nevegal e guida la classifica del Tricolore, assoluta e nel gruppo dei prototipi E2Sc.

Venerdì l’evento con base nella cittadina delle Alpi Carniche prende il via con le verifiche tecniche e sportive; sabato a partire dalle 9.30 il via alle due prove ufficiali sui 5640 metri che si arrampicano fino a Sella Chianzutan, 396 metri più in alto; domenica 2 giugno gara 1 prende il viaalle 9.00 con gara 2 a seguire.

Magliona dichiara in vista del quarto round tricolore: “A Verzegnis, che resta uno dei tracciati più belli ed emozionanti in assoluto, anche per merito di un pubblico sempre appassionato, insieme alla squadra siamo chiamati a cercare delle conferme soprattutto sul nostro prototipo, che al Nevegal ha funzionato bene. Dobbiamo ancora lavorare per trovare la massima competitività, naturalmente, ma la strada intrapresa dopo Sarnano sembra quella giusta e quindi spero che potremo utilizzare al meglio le prove di sabato per preparare l’attacco in gara a quanti più punti tricolori possibile. Anche in Friuli immagino grandi sfide lì davanti, saranno fonte di solida motivazione nel cercare di restare tra i maggiori protagonisti“.