Look Yourself, gli allievi della “Sironi” alla Pinacoteca di Sassari

La mostra si snoderà in un viaggio attraverso il secolo appena concluso, un confronto con autori mai abbastanza indagati, un’occasione per scoprire il passato e per ragionare sul presente. Protagonista assoluto il ritratto che diventa specchio e invito al dialogo per una riscoperta viva e fertile del concetto identitario.

Gli artisti del Novecento sardo qui esposti propongono una visione autentica dell’Isola, lontano da stereotipi o idealizzazioni, un’immagine che sa essere al tempo stesso aderente alla tradizione ma fortemente contemporanea, che sa esprimerne i valori guardando al futuro, traghettando uomini e donne di un’isola adagiata nel Mediterraneo verso un futuro che andava disegnandosi davanti ai loro occhi. Occhi che adesso ci fissano da queste tele e che ancora molto hanno da raccontare.

Di altissimo livello artistico, la selezione – 11 opere pittoriche e un cartone preparatorio – che sposa l’indiscutibile fascino delle sale della Pinacoteca Nazionale di Sassari, esaltate dalla sobrietà dell’allestimento, appositamente ideato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari.

Lungo il percorso espositivo sono installati dei pannelli neri che, oltre a sorreggere le opere, disegnano un cammino che obbliga il fruitore a confrontarsi con l’opera guardandosi reciprocamente nel viso: si crea così una sorta di simposio di personaggi che rappresentano “culture diverse”, in un interessante scambio generazionale. Sono attimi in cui l’anima dell’opera entra in simbiosi con l’esperienza personale di chi la osserva: uno sguardo capace di rivelarci l’identità soggettiva e profonda celata in ogni persona.

A corredare l’esposizione, un’installazione multimediale e una videografica.

La mostra LOOK YOURSELF, è interamente curata dagli allievi del prof. Roberto Satta, corso Sistemi Editoriali per l’Arte, afferenti al Dipartimento Comunicazione e Didattica dell’Arte, Accademia di Belle Arti Mario Sironi, di Sassari, i quali hanno realizzato oltre all’allestimento, il catalogo della mostra, la grafica della comunicazione, e la sezione multimediale, così come è previsto nelle finalità formative del loro corso di studi.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 25 maggio fino al 22 giugno per info: 079/231560