Lila Cagliari aderisce all’European Testing Week- La settimana della prevenzione per Epatite e Hiv

Due appuntamenti a Cagliari, sabato 18 in via Dante n° 16 dalle 16:30 alle 19:00 e lunedì 20 maggio alla Cittadella Universitaria dalle 16:30 alle 19:00 per le giornate di prevenzione sull’Hiv.

Lila (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS) Cagliari aderisce per il quarto anno consecutivo all’European Testing Week. Si tratta della più grande campagna internazionale di promozione del test rapido per Epatite e Hiv, che avrà sede dal 17 al 24 maggio in oltre 50 paesi dell’Europa continentale (dal Portogallo alla Russia, dall’Islanda a Cipro).

In Sardegna, Lila Cagliari è l’unica organizzazione che ha aderito all’evento.

Sabato 16 maggio dalle 16:30 alle 19 saranno presenti nella sede di via Dante n°16 a Cagliari e, in collaborazione con l’Università di Cagliari, per la prima volta nell’isola il test rapido per Hiv verrà eseguito alla Cittadella universitaria di Monserrato nella giornata di lunedì 20 maggio, sempre dalle 16:30 alle 19.

In queste due giornate sarà possibile sottoporsi ad un test salivare realizzato con il fine di ricercare gli anticorpi all’Hiv e/o all’Hcv senza passare da un ospedale e senza prelievi di sangue.

L’équipe di volontari Lila composta da medici, psicologi e operatori sociali sarà disponibile, in queste giornate, per tutte le persone che vorranno accedere al servizio con colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici qualora necessario.

Lila si muove per rimuovere le barriere, normative e strutturali, che ostacolano l’accesso della popolazione al ricorso al test.

Per questo motivo si muove per potenziare il servizio di test non ospedaliero, seguendo la scia di UnAids, l’organizzazione Onu che combatte Aids e Hiv e che quest’anno ha lanciato una campagna globale con lo slogan Know Your Status (Conosci il tuo stato) per invitare le persone a fare un test Hiv.

Per sottoporsi al test bisogna essere muniti esclusivamente del documento d’identità.