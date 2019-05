Venerdì 10 maggio, alle 18,30 presso l’Auditorium dell’Hospitalis Sancti Antoni, si terrà la conferenza di presentazione del volume “Le torri, le porte e le mura medievali della città di Oristano”.

Il volume è frutto di una lunga ricerca condotta dallo studioso oristanese Andrea Sanna che, partendo dai documenti d’archivio e da indagini storiche ed archeologiche, ha saputo offrire una panoramica sull’origine e la storia delle porte e delle fortificazioni della Oristano medievale.

“La pubblicazione rientra nell’ambito della promozione dello straordinario patrimonio culturale cittadino – spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna – È un’opera che si inserisce nel complesso progetto di valorizzazione del circuito murario medievale della città, che solo qualche settimana fa ha visto l’importante iniziativa di ricostruzione del suo tracciato con una segnaletica orizzontale e la ulteriore presentazione attraverso totem esplicativi”.

“L’interessante studio sul circuito murario oristanese è pubblicato da Camelia Edizioni, la casa editrice della Fondazione Sa Sartiglia Onlus – evidenzia il Presidente della Fondazione Sa Sartiglia Onlus Angelo Bresciani – È una nuova testimonianza del profondo e continuo impegno dalla Fondazione nel promuovere la tradizione e la storia della nostra comunità”.

“L’iniziativa culturale è l’ultima proposta da MuseoOristano – spiega Maurizio Casu, curatore del museo virtuale e diffuso della Città di Oristano – MuseoOristano, attraverso la Fondazione Sa Sartiglia Onlus, ha attivato da ormai un anno numerose attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della nostra città. Con questa prima pubblicazione puntiamo a entrare nelle case per diffondere la conoscenza e la consapevolezza dalla storia e dell’identità oristanese ed arborense”.

“L’opera, che sarà distribuita presso tutte le scuole cittadine e non solo, sarà presente in tutti i luoghi della cultura e dell’intrattenimento della città – conclude l’Assessore Sanna – Sarà un prezioso strumento capace di riferire non solo i dati e le notizie storiche tratte dagli archivi cittadini ma anche immagini e fotografie riferite alle strutture ancora esistenti delle fortificazioni oristanesi nonché quelle dei preziosi plastici storici della “Collezione Schirru”, la straordinaria ricostruzione storica delle porte e delle torri oristanesi realizzate dal Professor Augusto Schirru di Oristano”.

Alla conferenza di presentazione del volume, oltre all’autore Andrea Sanna, parteciperanno anche Augusto Schirru, l’Architetto Francesco Deriu, che unitamente all’architetto Paolo Abis ha recentemente curato il progetto di valorizzazione delle mura cittadine e la dottoressa Maria Grazia Rosaria Mele, ricercatrice del CNR, Istituto Storico dell’Europa del Mediterraneo, già autrice dell’importante pubblicazione sulla storia medievale cittadina “Oristano Giudicale”.

Rosy Massa