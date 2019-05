L’avventura di bikepacing Supramonte X-Wild animerà la montagna sarda

Supramonte X-Wild è il nuovo evento bikepacking, no stop, in autosufficienza in programma in Sardegna dal 21 al 24 Giugno nei territori di Dorgali, Urzulei, Baunei,Orgosolo e Oliena. Cala Gonone sarà sede di partenza e arrivo, e ospiterà, inoltre, il quartier generale della manifestazione in località Skrittorè, dove nella giornata di Giovedì 20 Giugno sono previste le operazioni preliminari.

L’atleta trentino campione di endurance in Mountain Bike, sardo d’adozione, Maurizio Doro parteciperà a questa sfida che si svolgerà, a sua detta: “nella zona probabilmente più selvaggia d’Italia, in un contesto unico per la pratica della Mountain Bike. Si preannuncia un evento impegnativo e spettacolare: gli avventurieri saranno ripagati da un’indimenticabile esperienza in bicicletta“.

In programma sono previsti tre percorsi: i 150, 200 e 300 Km.

Gli organizzatori del Supramonte X-Wild stanno definendo i check points obbligatori, dove gli atleti potranno mangiare, bere e riposarsi, ma gli aspetti logistici comprese le varie località attraversate dai percorsi.

Non tutti affronteranno il trail come una corsa contro il tempo, a differenza di Doro, pertanto è compito dell’organizzazione offrire questo servizio. Per chi lo vorrà, e sono diversi che amano prendersela con più calma e con qualche comodità in più, è possibile pernottare nelle strutture ricettive locali che saranno indicate nel roadbook. Il libro della corsa verrà consegnato ai partecipanti assieme alle tracce GPS qualche giorno prima della partenza. Inoltre, gli atleti saranno costantemente monitorati grazie ai rilevatori GPS di Sete Track: un aspetto da non sottovalutare anche sul piano della sicurezza.

In attesa di rivelare il programma di eventi collaterali, Supramonte X-Wild è lieto di annunciare gli accordi di collaborazione con importanti realtà isolane: Acqua Smeraldina,Threeface-Ajò Sportswear, Ristorante “La Poltrona”, Tecno Bike, Fattorie Gennargentu, Sete Track, Sara Assicurazioni, Naturaid, Ai Monti del Gennargentu, Ristorante Gicappa e Bar Silana. Supramonte X-Wild è un evento patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dai Comuni di Dorgali, Urzulei, Baunei, Orgosolo e Oliena.