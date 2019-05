L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sbarca in Francia per la nuova tournée

L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, con inesauribile energia e sguardo aperto alla pluralità identitaria, prosegue le sue tappe artistiche in Francia con tre giorni serrati tra musica, performances, danze e conferenze/spettacolo. Gli eventi, messi a punto in collaborazione con l’Associazione Boom Latino, la BM Production MC e sotto l’egida della Regione Sardegna, mirano ad esaltare, attraverso varie discipline, il valore della «cultura bene comune», secondo una strategia di democratizzazione della stessa per il miglioramento globale della qualità della vita oltre ogni confine geografico.

Il calendario degli appuntamenti prende il via giovedì 30 maggio alle ore 13,30 con il progetto “Beni Medina Y Salsa Sabor Breizh” animato da una grande orchestra di oltre dieci elementi, sotto la direzione del Maestro Rigoberto Gonzalez. Una formazione musicale che sapientemente mescola saperi e matrici etniche di artisti francesi, colombiani e spagnoli, da anni impegnati in un’incessante ricerca sonora attraverso i ritmi del jazz e della musica tradizionale cubana. L’orchestra, da tempo già ampiamente apprezzata in tutta la Bretagna, si esibirà presso Lieu-dit Port Blanc a Baden, nell’ambito della “Semaine Du Golfe”, un evento marittimo internazionale, un festival culturale e popolare che dal 2004 si svolge annualmente nella magica cornice di ben 17 porti della Bretagna. L’evento è realizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in partneriato con la BM Production MC.

Gli appuntamenti all’interno della “Semaine Du Golfe” proseguono venerdì 31 maggio alle ore 17.00 presso Traon Plougoumelen, con il live “Beni Medina e Sol Latino”. Si tratta di un ensemble che da tempo lavora con passione sulle sonorità caraibiche, estrapolando e proponendo al pubblico il cuore di una cultura ricca di richiami storici, etnologici, religiosi e sociali per uno spaccato artistico di grande spessore e impatto comunicativo. Il leader del gruppo, Beni Medina, eclettico cantante, musicista e regista, si esibisce in performances sonore che dalla musica cubana più tradizionale arriva al pop latino, ricreando un mondo di note ricco di influenze e mescolanze e nutrendo nuove possibilità musicali estratte dalle tendenze più attuali del pop rock e music dance. Anche questo appuntamento si avvale della collaborazione artistico/tecnica della BM Production MC.

Domenica 2 giugno, con la “Giornata della cultura sarda”, protagonista indiscussa della manifestazione sarà poi la nostra isola, presentata sotto varie sfaccettature, in una sintesi artistica/culturale/gastronomica che rivela come in Sardegna coesistano armoniosamente, tradizione e innovazione, memoria, simboli e slancio verso il futuro. Dalle ore 12,30 in poi presso la “Plage Beg Lann” a Sarzeau, l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno e il suo staff presenterà al pubblico estero peculiarità e tradizioni locali, considerate come veicolo di dialogo e comprensione tra i popoli. La nostra Isola, infatti, per la sua centralità geografica, ben si presta a essere punto di incontro tra le varie culture del mediterraneo. Tra musica, danze, storia e gastronomia, attraverso degustazioni di piatti tipici, si porrà l’accento anche sull’aspetto dell’economia sarda e le sue esportazioni, attualmente al top nel settore agroalimentare. La “Giornata della cultura sarda” è realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Boom Latino.