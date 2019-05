Lanusei- La consigliera regionale M5S Carla Cuccu cerca di trovare soluzioni in seguito alla chiusura dell’Ospedale

La consigliera regionale M5S Carla Cuccu cerca di trovare delle soluzioni per tamponare la chiusura dell’Ospedale di Lanusei che ha lasciato alla totale incuranza il territorio ogliastrino.

L’Ospedale di Lanusei è stato chiuso a causa della carenza di organico.

A detta di Carla Cuccu: “Un territorio come quello ogliastrino non può essere privato dei servizi a causa di una politica sanitaria carente che, negli ultimi anni, non ha riposto la dovuta attenzione alla formazione degli specialisti necessari a ricoprire i ruoli oggi vacanti. Personalmente sono favorevole al coinvolgimento di medici già in pensione che metterebbero, certamente, esperienza e professionalità a servizio della collettività. Una soluzione adottata in Veneto a marzo di quest’anno, dove è stata approvata una delibera per l’assunzione a tempo determinato di medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza in caso di carenza di medici negli ospedali”.

Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Carla Cuccu, segretaria della VI Commissione Sanità porta la sua solidarietà ai cittadini ogliastrini, ai lavoratori, a tutti i componenti del comitato spontaneo Giù le mani dall’Ogliastra, che in sit in a Cagliari hanno dato voce alle istanze del territorio con la volontà di trovare una soluzione a questo grave problema.

Carla Cuccu punta a trovare una soluzione tampone per superare questo momento di estrema emergenza: “L’inserimento di professionisti in pensione è inoltre propedeutica ai bandi di concorso. In questo modo inoltre i giovani medici in attesa di assunzione potranno iniziare già in fase di tirocinio a lavorare affianco ai colleghi in pensione, con un conseguente passaggio di consegne dalla vecchia alla nuova generazione di professionisti che giova all’intera categoria“.

In attesa di soluzioni definitive, che l’Assessore alla Sanità Nieddu ha già iniziato a studiare, la Cuccu propone di mettere in campo tutte le energie possibili per poter offrire azioni concrete utili a scongiurare la chiusura, anche temporanea, dell’Ospedale di Lanusei.

La priorità per la consigliera del Movimento 5 Stelle resta “la cura delle persone. Finché non sarà risolto a monte il problema, la Regione dovrebbe individuare i vuoti nelle piante organiche e attivarsi per poter conferire incarichi di lavoro autonomo ai professionisti in pensione”.